iPhone X | il modello che ha segnato i dieci anni di produzione di smartphone Apple

Dopo il lancio sul mercato del primo modello di iPhone, il celebre smartphone di Apple, il brand tecnologico americano ha continuamente implementato e perfezionato i propri dispositivi digitali, aggiungendo continuamente nuove funzioni e potenziandone la velocità e le performance del processore. Dopo dieci anni, Apple ha dato una vera e propria svolta alla progettazione e produzione dei propri iPhone, creando il nuovo modello iPhone X, valorizzato da una serie di elementi che ne hanno potenziate le performance, prolungata l'autonomia e migliorato anche l'aspetto estetico e il design. Ancora oggi l'iPhone X è considerato un modello iconico e significativo tra ...

