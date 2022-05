In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Maggio: Perché l’Ucraina sta perdendo e le armi a Kiev (Di lunedì 30 maggio 2022) L’analisi Kiev, un esercito senza ricambio. E le nostre armi “aiutano” Mosca Il paradosso dei rifornimenti. La Russia sta impiegando un quarto delle forze in servizio attivo, gli ucraini sono già arrivati a impiegare le riserve non qualificate. E i missili occidentali a lunga gittata danno ai russi i motivi e i pretesti per occupare di più di Fabio Mini Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Greenwashing. “Una volta (una sola infatti) ho incontrato Travaglio, due o tre anni fa, in un luogo affollato. L’ho salutato, gli ho rivolto un paio di frasi di circostanza. C’è quel modo di dire figurato, diventare verde dalla paura. Be’: è diventato proprio verde” (Adriano Sofri, Foglio, 27.5). Non capita tutti i giorni di ritrovarsi Conversioni I maratoneti atlantisti parlano come i loro nemici “putiniani” Su La7 prime crepe sul “riscatto” di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) L’analisi, un esercito senza ricambio. E le nostre“aiutano” Mosca Il paradosso dei rifornimenti. La Russia sta impiegando un quarto delle forze in servizio attivo, gli ucraini sono già arrivati a impiegare le riserve non qualificate. E i missili occidentali a lunga gittata danno ai russi i motivi e i pretesti per occupare di più di Fabio Mini Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Greenwashing. “Una volta (una sola infatti) ho incontrato Travaglio, due o tre anni fa, in un luogo affollato. L’ho salutato, gli ho rivolto un paio di frasi di circostanza. C’è quel modo di dire figurato, diventare verde dalla paura. Be’: è diventato proprio verde” (Adriano Sofri, Foglio, 27.5). Non capita tutti i giorni di ritrovarsi Conversioni I maratoneti atlantisti parlano come i loro nemici “putiniani” Su La7 prime crepe sul “riscatto” di ...

Advertising

channeldraw : Il mio ritratto di Alaa Abdel Fattah per l'articolo 'Scioperi e mobilitazioni per l'attivista che fa paura al Cairo… - marcotravaglio : ESTERNO MORO Non c’è parola se non capolavoro per descrivere #Esternonotte, la serie-film di Marco Bellocchio sul s… - ale_dibattista : Ho realizzato un podcast con Marina Vannini, la mamma di Marco. Non è solo sul caso Vannini. È un podcast su Marco… - vinierm : RT @ilfoglio_it: Cattolici che stanno dalla parte di Putin. Intransigenti, tradizionalisti, in prima linea contro la scristianizzazione del… - angiuoniluigi : RT @gazzettaReggioE: Ecco la nostra prima pagina di oggi. Ci trovate in edicola e in versione digitale sul nostro sito. -