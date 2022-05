Guerra Russia-Ucraina, “il giornalista francese Frédéric Leclerc Imhoff ucciso durante un’evacuazione vicino a Severodonetsk” (Di lunedì 30 maggio 2022) Il giornalista francese Frédéric Leclerc Imhoff è stato ucciso dopo che un’auto è stata colpita vicino a Severodonetsk. Lo ha dichiarato il governatore regionale di Lugansk, Serhiy Gaidai, come riporta il Guardian. “Oggi il nostro veicolo blindato di evacuazione – ha detto Gaidai – stava andando a prelevare 10 persone dalla zona ed è finito sotto il fuoco nemico. Le schegge delle granate hanno perforato la corazza dell’auto, una ferita mortale al collo è stata ricevuta da un giornalista francese accreditato che stava realizzando un servizio sull’evacuazione, un poliziotto di pattuglia è stato salvato da un elmetto”. ??????? ?????????? ??????????? ????, ????? ???????????? ?????????? https://t.co/bhQnf7xcW3 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilè statodopo che un’auto è stata colpita. Lo ha dichiarato il governatore regionale di Lugansk, Serhiy Gaidai, come riporta il Guardian. “Oggi il nostro veicolo blindato di evacuazione – ha detto Gaidai – stava andando a prelevare 10 persone dalla zona ed è finito sotto il fuoco nemico. Le schegge delle granate hanno perforato la corazza dell’auto, una ferita mortale al collo è stata ricevuta da unaccreditato che stava realizzando un servizio sull’evacuazione, un poliziotto di pattuglia è stato salvato da un elmetto”. ??????? ?????????? ??????????? ????, ????? ???????????? ?????????? https://t.co/bhQnf7xcW3 ...

