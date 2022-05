Esplode power bank nello zaino di uno studente: tre feriti al Vespucci di Milano (Di lunedì 30 maggio 2022) Otto le persone coinvolte, tra cui un’insegnante, di cui tre ricoverate in ospedale con lievi ferite Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 30 maggio 2022) Otto le persone coinvolte, tra cui un’insegnante, di cui tre ricoverate in ospedale con lievi ferite

Advertising

Agenzia_Ansa : Esplode un power bank nello zaino di uno studente, almeno tre i feriti, coinvolti alunni e insegnanti. L'episodio è… - MediasetTgcom24 : Milano, esplode batteria power bank a uno studente: otto feriti all'Ispar Amerigo Vespucci #IsparAmerigoVespucci… - fattoquotidiano : Milano, esplode power bank in uno zaino: otto persone coinvolte [LEGGI] - LPincia : RT @pietrop15671757: Milano, esplode power bank nello zaino di uno studente: otto persone coinvolte. Due 15enni in ospedale per inalazione… - dariomasiero : RT @sole24ore: Esplode power bank in zaino, tre feriti lievi in scuola a Milano -