"Divorzio? Forse io...". Belen Rodriguez e Stefano De Martino, un'intervista sconcertante (Di lunedì 30 maggio 2022) È uno dei sex symbol più amati d'Italia, ballerino, conduttore e ora attore, Stefano De Martino ne ha fatta di strada dal lontano 2009 quando debuttò sul grande schermo come studente della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il 9 giugno approderà al cinema con Il giorno più bello di Andrea Zalone accanto a Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido e Fiammetta Cicogna. Proprio con la moglie di Maurizio Costanzo, De Martino ha dichiarato: "Mi confronto spesso con lei e so che è un piccolo grande lusso per il mio mestiere. Prima delle grandi decisioni la chiamo". In una lunga intervista rilasciata per Il Corriere della Sera De Martino ha parlato anche dei suoi amori passati ma soprattutto di quello presente. Con l'ex Emma Marrone. Stefano ha confessato di avere ancora un ...

