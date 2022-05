Digitale terrestre | arrivano nuovi canali in HD | l’elenco

Leggi su consumatore

(Di lunedì 30 maggio 2022) Per la nuova TVproseguono i cambiamenti e in particolare stiamo assistendo al passaggio in alta definizione di diversidel. Questi sono gli ultimi arrivati in ordine di tempo Uno dei cambiamenti più grossi che ci stiamo abituando a vedere con le operazioni di refarming è sicuramente il passaggio di tanti L'articolo proviene da Consumatore.com.