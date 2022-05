De Laurentiis: “Sto trattando Bernardeschi, non faremo follie per trattenere i giocatori” (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – E’ stato presentato oggi a Palazzo Petrucci il ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro. E’ stata l’occasione, per il presidente Aurelio De Laurentiis, di fare il punto della situazione in casa azzurra. Le sue dichiarazioni: Ritiro – “Mi hanno offerto 1,1 milioni di dollari per portare la squadra in Sud America per il ritiro pre campionato. Ho rifiutato perché per me si tratta di un periodo sacro in cui si gettano le basi per tutto l’anno. Quest’anno inoltre ci sarà lo stop per il Mondiale e sto cercando di convincere alcune squadre di serie A ad andare a confrontarci un un altro Paese in quel periodo, un Paese che abbia il clima e le strutture giuste. Sarà un torneo prenatalizio, ci sto lavorando già da diverso tempo”. Amichevoli – “Saremo a Castel di Sangro dal 23 luglio al 6 agosto e faremo tre o quattro ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – E’ stato presentato oggi a Palazzo Petrucci il ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro. E’ stata l’occasione, per il presidente Aurelio De, di fare il punto della situazione in casa azzurra. Le sue dichiarazioni: Ritiro – “Mi hanno offerto 1,1 milioni di dollari per portare la squadra in Sud America per il ritiro pre campionato. Ho rifiutato perché per me si tratta di un periodo sacro in cui si gettano le basi per tutto l’anno. Quest’anno inoltre ci sarà lo stop per il Mondiale e sto cercando di convincere alcune squadre di serie A ad andare a confrontarci un un altro Paese in quel periodo, un Paese che abbia il clima e le strutture giuste. Sarà un torneo prenatalizio, ci sto lavorando già da diverso tempo”. Amichevoli – “Saremo a Castel di Sangro dal 23 luglio al 6 agosto etre o quattro ...

