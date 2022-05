Cos’è questa storia del pilota di ITA licenziato per un presunto colpo di sonno (Di lunedì 30 maggio 2022) Durante un volo New York-Roma non ha risposto a vari tentativi di contattarlo, provocando un allarme internazionale Leggi su ilpost (Di lunedì 30 maggio 2022) Durante un volo New York-Roma non ha risposto a vari tentativi di contattarlo, provocando un allarme internazionale

Advertising

GiovaQuez : Orsini: 'Putin sta letteralmente SVENTRANDO il Donbas, lo sta LETTERALMENTE SVENTRANDO'. Se non è un'ossessione que… - LittleA_83 : RT @ilpost: Cos’è questa storia del pilota di ITA licenziato per un presunto colpo di sonno - WWEItalia : C'è solo il desiderio di vendetta negli occhi di @SuperKingofBros! Scopri cos'è successo nell'episodio di #WWERaw… - ilpost : Cos’è questa storia del pilota di ITA licenziato per un presunto colpo di sonno - salvfor3 : RT @GiovaQuez: Orsini: 'Putin sta letteralmente SVENTRANDO il Donbas, lo sta LETTERALMENTE SVENTRANDO'. Se non è un'ossessione questa per l… -