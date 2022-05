Can Yaman Sofferente: Non Ho Più La Mia Privacy! (Di lunedì 30 maggio 2022) Can Yaman torna a parlare dopo le polemiche circa l’invadenza di alcuni suoi fan, che l’hanno atteso sotto casa impedendogli di vivere normalmente. L’attore ha smentito l’ipotesi di un trasferimento all’estero… Can Yaman, nell’ultimo periodo, ha fatto nuovamente parlare molto di sé. L’attore turco, infatti, aveva dichiarato di non sopportare l’invadenza da parte di molte fan, che l’hanno seguito facendo anche degli appostamenti sotto casa sua. Questo avvenimento, ed alcune indiscrezioni che riguardavano dei progetti all’estero dell’attore, avevano fatto pensare che Can fosse in procinto di lasciare l’Italia. Ora Yaman ha rilasciato delle dichiarazioni, spiegando esattamente come stanno le cose. Can Yaman svela che non lascerà l’Italia! Su Can Yaman, molte voci si sono rincorse nell’ultimo periodo. In ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 30 maggio 2022) Cantorna a parlare dopo le polemiche circa l’invadenza di alcuni suoi fan, che l’hanno atteso sotto casa impedendogli di vivere normalmente. L’attore ha smentito l’ipotesi di un trasferimento all’estero… Can, nell’ultimo periodo, ha fatto nuovamente parlare molto di sé. L’attore turco, infatti, aveva dichiarato di non sopportare l’invadenza da parte di molte fan, che l’hanno seguito facendo anche degli appostamenti sotto casa sua. Questo avvenimento, ed alcune indiscrezioni che riguardavano dei progetti all’estero dell’attore, avevano fatto pensare che Can fosse in procinto di lasciare l’Italia. Oraha rilasciato delle dichiarazioni, spiegando esattamente come stanno le cose. Cansvela che non lascerà l’Italia! Su Can, molte voci si sono rincorse nell’ultimo periodo. In ...

Advertising

lizgrenat : menzione speciale a can yaman che sta dizi non l'ha fatta ma è sempre nei nostri pensieri xoxo - CarildaC : RT @OnlyCanTeam: Ero talmente affascinato dall'estetica e dalla qualità della vita delle città italiane, da pensare di trasferirmi... cit.… - baxarlene59 : La Bellezza di Roma ???? Can Yaman IG story. Grazie mille #CanYaman ?? ?? - marisanti7 : RT @OnlyCanTeam: Ero talmente affascinato dall'estetica e dalla qualità della vita delle città italiane, da pensare di trasferirmi... cit.… - Vandy76V : RT @OnlyCanTeam: Ero talmente affascinato dall'estetica e dalla qualità della vita delle città italiane, da pensare di trasferirmi... cit.… -