AEW | Il clima è ancora molto teso tra MJF e Tony Khan

(Di lunedì 30 maggio 2022) Come abbiamo visto ieri sera, alla fine la tanto vociferata assenza di MJF non c’è stata. Il wrestler ha lottato come previsto il suo match, anche se pareva non fosse nel backstage. Il motivo di tante certezze sulla sua possibile assenza, che pareva certa solo poche ore prima dell’evento, è che MJF sarebbe arrivato poco prima del suo incontro e se ne sarebbe andato subito dopo. La notizia è stata poi confermata da più fonti AEW. C’è stata grande incertezza durante la giornata, tanto che i tweet e i video di Youtube che promuovevano l’incontro sono stati rimossi per poi essere ripubblicati 90 minuti prima del Buy In. Dopo il match MJF è stato portato via in barella dopo uno squash match, il che ha portato alcuni organi di stampa a riferire che si sta per prendere una pausa. Sebbene ciò sembri probabile, al momento non ci sono conferme in AEW che questa pausa ci sarà davvero. ...

2022 AEW segna il doppio o niente: aggiornamenti in tempo reale, riepilogo, punteggi, partite, cartellino, ora di inizio, highlights Come abbiamo visto ieri sera, alla fine la tanto vociferata assenza di MJF non c'è stata. Il wrestler ha lottato come previsto il suo match, anche se pareva non fosse nel backstage. Il motivo di quest ...Dopo i problemi contrattuali di Cody Rhodes con la AEW (e successivo ritorno in WWE), è stata la volta di MJF. E l'impressione che si respira in America è che qualcosa sia cambiato in ambiente All Eli ...