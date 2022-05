Ucraina, battaglia nel Donbass e a Kherson (Di domenica 29 maggio 2022) In Ucraina le forze armate avrebbero distrutto oltre il 30% dei moderni carri armati russi dall’inizio dell’invasione il 24 febbraio. Al tempo stesso la Russia avanza inesorabilmente nel Donbass. E avrebbe ormai il pieno controllo di Severodonetsk. “Prima della guerra contro l’Ucraina, la Russia aveva circa 3mila carri armati moderni e oltre il 30% di essi è stato distrutto dai nostri difensori in tre mesi di guerra. Fra 6 mesi questa cifra potrà solo aumentare“. Lo a dichiarato Viktor Andrusiv, consigliere del ministro dell’interno ucraino, nel corso di un’intervista a Canale 24, confermando che Mosca ha dovuto rimettere in servizio i vecchi carri armati di progettazione sovietica T-62, risalenti agli anni ’70. Le forze di Mosca avanzano intanto nell’Est ucraino e confermano di aver conquistato Lyman. I ceceni sostengono di aver ... Leggi su velvetmag (Di domenica 29 maggio 2022) Inle forze armate avrebbero distrutto oltre il 30% dei moderni carri armati russi dall’inizio dell’invasione il 24 febbraio. Al tempo stesso la Russia avanza inesorabilmente nel. E avrebbe ormai il pieno controllo di Severodonetsk. “Prima della guerra contro l’, la Russia aveva circa 3mila carri armati moderni e oltre il 30% di essi è stato distrutto dai nostri difensori in tre mesi di guerra. Fra 6 mesi questa cifra potrà solo aumentare“. Lo a dichiarato Viktor Andrusiv, consigliere del ministro dell’interno ucraino, nel corso di un’intervista a Canale 24, confermando che Mosca ha dovuto rimettere in servizio i vecchi carri armati di progettazione sovietica T-62, risalenti agli anni ’70. Le forze di Mosca avanzano intanto nell’Est ucraino e confermano di aver conquistato Lyman. I ceceni sostengono di aver ...

