«Rubammo il pallone di Maradona | ma non era tutto d’oro Lo sciogliemmo per proteggerci dai clan»

Sul Domani un'intervista a Michelangelo Mazza, collaboratore di giustizia ed ex camorrista. Nipote di Giuseppe Misso, una delle figure di primo piano nella storia della camorra a Napoli, anche lui pentito. Ripercorre gli anni di criminalità e parla ai giovani: «Vi raccontano che se diventate camorristi fate il salto di qualità, passando da una vita di mancanze a una di potere, ma è falso. Quando si diventa camorrista si fa un salto nella merda, è un suicidio». Racconta la sua prima rapina, con la cosiddetta banda del buco: il pallone d'oro di Diego Armando Maradona, custodito nelle cassette di sicurezza a piazza Mercato, nel caveau della banca della provincia di Napoli, nel 1989. «In due cassette trovammo orologi, diamanti, orecchini e anche questo pallone. Noi non avevamo intenzione di rubarlo, ma quando lo abbiamo ...

