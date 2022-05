Roma, idea Frattesi per la mediana giallorossa (Di domenica 29 maggio 2022) La Roma mette gli occhi su Frattesi, centrocampista del Sassuolo, che in passato era di proprietà dei giallorossi La Roma sta mettendo nella propria lista mercato diversi profili per la mediana. I giallorossi seguono con grande interesse anche Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo, è cresciuto nelle giovanili giallorosse proprio prima di approdare in neroverde. Ora la Roma sta pensando di riportarlo nella Capitale, ma è folta la concorrenza con Inter e Juve sulle tracce del centrocampista. Lo scrive Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) Lamette gli occhi su, centrocampista del Sassuolo, che in passato era di proprietà dei giallorossi Lasta mettendo nella propria lista mercato diversi profili per la. I giallorossi seguono con grande interesse anche Davide. Il centrocampista del Sassuolo, è cresciuto nelle giovanili giallorosse proprio prima di approdare in neroverde. Ora lasta pensando di riportarlo nella Capitale, ma è folta la concorrenza con Inter e Juve sulle tracce del centrocampista. Lo scrive Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

