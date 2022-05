Renato Zero, chi è il figlio Roberto Anselmi Fiacchini: “Eravamo amici e l’ho adottato” (Di domenica 29 maggio 2022) Si chiama Roberto Anselmi Fiacchini ed è il figlio di Renato Zero. Dopo un lungo rapporto di amicizia, il cantautore ha deciso di adottare legalmente Roberto, accogliendolo in casa sua quando era già adulto. I due si sono conosciuti quando Roberto era ancora un ragazzino, ma l’adozione è avvenuta molti anni dopo. Chi è il figlio di Renato Zero Roberto Anselmi è nato a Roma il 5 luglio 1973. Non si hanno molte informazioni sulla sua vita prima dell’incontro con Zero. L’uomo ha perso i genitori quando era ancora piccolo, finendo in orfanotrofio, come ha raccontato Renato Zero in un’intervista: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 maggio 2022) Si chiamaed è ildi. Dopo un lungo rapporto dizia, il cantautore ha deciso di adottare legalmente, accogliendolo in casa sua quando era già adulto. I due si sono conosciuti quandoera ancora un ragazzino, ma l’adozione è avvenuta molti anni dopo. Chi è ildiè nato a Roma il 5 luglio 1973. Non si hanno molte informazioni sulla sua vita prima dell’incontro con. L’uomo ha perso i genitori quando era ancora piccolo, finendo in orfanotrofio, come ha raccontatoin un’intervista: ...

