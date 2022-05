Red Canzian, sulla prima moglie Delia Gualtiero: “Il mio vero grande amore” (Di domenica 29 maggio 2022) Delia Gualtiero è stata la prima moglie di Red Canzian, bassista dei Pooh. Classe 1972, Delia – al secolo Adele Regina Gualtiero – non ancora ventenne partecipò per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1972 con il brano “Per amore ricomincerei”. Nel 1978 incontrò Red Canzian dei Pooh: “Divenne il mio produttore, incisi quattro lp che vendettero bene. Finii in classifica anche in Germania, Gran Bretagna e Paesi del Nord. Iniziai a scrivermi i pezzi. Red divenne mio marito, nacque Chiara”, ha raccontato Delia a Il giornale di Vicenza. Delia Gualtiero e Red Canzian hanno iniziato una relazione nel 1980, si sono posati il 29 giugno del 1986 e si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 maggio 2022)è stata ladi Red, bassista dei Pooh. Classe 1972,– al secolo Adele Regina– non ancora ventenne partecipò per lavolta al Festival di Sanremo nel 1972 con il brano “Perricomincerei”. Nel 1978 incontrò Reddei Pooh: “Divenne il mio produttore, incisi quattro lp che vendettero bene. Finii in classifica anche in Germania, Gran Bretagna e Paesi del Nord. Iniziai a scrivermi i pezzi. Red divenne mio marito, nacque Chiara”, ha raccontatoa Il giornale di Vicenza.e Redhanno iniziato una relazione nel 1980, si sono posati il 29 giugno del 1986 e si ...

