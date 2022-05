Quei 296 migranti sulla Ocean Viking in attesa di approdare ad un “porto sicuro” (Di domenica 29 maggio 2022) Fermi a poche miglia da Siracusa, ma bloccati per il decimo giorno consecutivo a bordo della Ocean Viking, la nave umanitaria che li ha soccorsi. È questa la situazione dei 296 profughi che, come fa sapere l’Ong Sos Mediterranee in un tweet, aspettano solo di approdare ad un porto sicuro. “Alcuni dei sopravvissuti sulla Ocean Viking hanno trascorso la decima notte sul ponte. Bambini, donne e uomini non hanno ancora la possibilità di sbarcare. «Perché non possiamo essere al sicuro?», chiedono. Questo stallo è angosciante. Hanno bisogno di un porto sicuro ora”. Alcuni dei 296 sopravvissuti su #OceanViking hanno trascorso la 10ma notte sul ponte. Bambini, donne e uomini ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Fermi a poche miglia da Siracusa, ma bloccati per il decimo giorno consecutivo a bordo della, la nave umanitaria che li ha soccorsi. È questa la situazione dei 296 profughi che, come fa sapere l’Ong Sos Mediterranee in un tweet, aspettano solo diad un. “Alcuni dei sopravvissutihanno trascorso la decima notte sul ponte. Bambini, donne e uomini non hanno ancora la possibilità di sbarcare. «Perché non possiamo essere al?», chiedono. Questo stallo è angosciante. Hanno bisogno di unora”. Alcuni dei 296 sopravvissuti su #hanno trascorso la 10ma notte sul ponte. Bambini, donne e uomini ...

