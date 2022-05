Pista ciclabile, area dog e un parco pubblico: un milione di euro di opere pubbliche per Cerveteri (Di domenica 29 maggio 2022) Cerveteri – “Oltre un milione di euro in opere pubbliche per Cerveteri senza spendere nemmeno un centesimo di soldi pubblici. Nel dettaglio, si tratta della realizzazione di una rotonda lungo la Via Settevene Palo Nuova, che consentirà lo snellimento della viabilità e l’apertura di un nuovo tratto di Via Sandro Pertini, di una Pista ciclabile che da Via della Lega condurrà fino al Campo Sportivo Enrico Galli, di un’area verde attrezzata a parco pubblico e di un’area cani”. Ad annunciarlo è Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, a conclusione della conferenza dei servizi tra il Dirigente dell’Ufficio Urbanistico Architetto Marco Di Stefano e la Società LIDL, che ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 29 maggio 2022)– “Oltre undiinpersenza spendere nemmeno un centesimo di soldi pubblici. Nel dettaglio, si tratta della realizzazione di una rotonda lungo la Via Settevene Palo Nuova, che consentirà lo snellimento della viabilità e l’apertura di un nuovo tratto di Via Sandro Pertini, di unache da Via della Lega condurrà fino al Campo Sportivo Enrico Galli, di un’verde attrezzata ae di un’cani”. Ad annunciarlo è Alessio Pascucci, Sindaco di, a conclusione della conferenza dei servizi tra il Dirigente dell’Ufficio Urbanistico Architetto Marco Di Stefano e la Società LIDL, che ...

