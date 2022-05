Mara Venier è pronta per la pensione? (Di domenica 29 maggio 2022) Non proprio. La regina della Domenica ha firmato con Rai1 per la quattordicesima edizione. Mara Venier va in pensione? Ecco come ha risposto lei! su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di domenica 29 maggio 2022) Non proprio. La regina della Domenica ha firmato con Rai1 per la quattordicesima edizione.va in? Ecco come ha risposto lei! su Donne Magazine.

Advertising

michele_bravi : Stasera ho in serbo una sorpresa per Mara Venier. Ci vediamo su @RaiUno. - infoitcultura : Domenica In Show, Mara Venier vola: grandi ascolti anche di venerdì - PerriEugenio : Ieri Sabato 28 Maggio dopo aver visto ringraziare la Mara Venier ospite del TG1 ringraziare la Monica Maggioni dire… - Ari_LDABandana : Luca scusa ma ieri abbiamo saputo che Mara Venier era in sala parto ?? Siamo ancora scovolti da questo ?? #turbodomande - infoitcultura : Alessia Marcuzzi a Mara Venier: 'Il Covid mi ha fatto riflettere' -