Made in Sud, penultimo appuntamento con due ospiti d’eccezione: anticipazioni lunedì 30 maggio (Di domenica 29 maggio 2022) Made in Sud, penultimo appuntamento con due ospiti d’eccezione: ecco le anticipazioni lunedì 30 maggio Due ospiti d’eccezione per Made in Sud, in onda lunedì 30 maggio alle 21.20 su Rai2 con la conduzione di Lorella Boccia, Clementino e la partecipazione di Maurizio Casagrande: Andrea Sannino e Franco Ricciardi presentano al pubblico il loro nuovo brano “Te voglio troppo bene”. Dopo il brano “Abbracciame”, Sannino, giovane cantautore originario di Ercolano, torna con una canzone che rappresenta un inno alla pace e all’amore che – come spiega lui stesso – “riesce a far superare la paura di una guerra”. Scritto a quattro mani dai due interpreti insieme a Mauro e Antonio ... Leggi su 361magazine (Di domenica 29 maggio 2022)in Sud,con due: ecco le30Dueperin Sud, in onda30alle 21.20 su Rai2 con la conduzione di Lorella Boccia, Clementino e la partecipazione di Maurizio Casagrande: Andrea Sannino e Franco Ricciardi presentano al pubblico il loro nuovo brano “Te voglio troppo bene”. Dopo il brano “Abbracciame”, Sannino, giovane cantautore originario di Ercolano, torna con una canzone che rappresenta un inno alla pace e all’amore che – come spiega lui stesso – “riesce a far superare la paura di una guerra”. Scritto a quattro mani dai due interpreti insieme a Mauro e Antonio ...

Advertising

eclipsedlunatic : @TheResolutor Sei pronto per made in sud - lasonrsadejoel : A breve troveremo Alex come prossimo comico a made in sud?????? #alexwyse #AlexBattitiLive - JorgeDiZillo : RT @ItaliaRai: 'Made in Sud' Secondo appuntamento con “Made in Sud”, lo show comico condotto da Lorella @bocciaofficial e @CLEMENTINOIENA.… - hsmcfd : oggi è successa una cosa che se ci ripenso mi fa un po' ridere, era caduto l'orologio in un tombino ad una mia amic… - ItaliaRai : 'Made in Sud' Secondo appuntamento con “Made in Sud”, lo show comico condotto da Lorella Boccia e Clementino. ??St… -