“Lukaku in Serie A entro un mese”: la notizia dell’ultim’ora spiazza tutti (Di domenica 29 maggio 2022) Importanti novità per quanto riguarda il possibile ritorno di Lukaku in Serie A. Adesso spunta anche una data entro cui poter chiudere. La volontà di ritorno di Romelu Lukaku in Italia non è certo un mistero. L’attaccante belga, che solo la scorsa stagione aveva lasciato Milano sponda nerazzurra per il Chelsea, non ha trovato continuità Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 29 maggio 2022) Importanti novità per quanto riguarda il possibile ritorno diinA. Adesso spunta anche una datacui poter chiudere. La volontà di ritorno di Romeluin Italia non è certo un mistero. L’attaccante belga, che solo la scorsa stagione aveva lasciato Milano sponda nerazzurra per il Chelsea, non ha trovato continuità Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

LeopoldStoch3 : @deliux9 Vero ma in parte. Lukaku in serie A sarebbe fortissimo anche senza Conte seppur con Conte si è rivelato to… - PIEMME979 : @deliux9 @FFunesto @Delu90Inter @Gianlu_BoNa1990 @IMBili_ Da non amante di Dybala in senso assoluto, preferisco lui… - adamsic58 : @OnofrioFabbiano @LeviAck8_ Lukaku in serie a fa 15 punti da solo però - biscione_blog : Mettiamo in chiaro le cose così sapete bene cosa penso. Per una serie di motivi che non spiegherò ora, io prima di… - wazzaCN : @deliux9 In un campionato del livello della serie A, Lukaku farebbe sempre la differenza. Dicevano che senza Lukaku… -