Indice di liquidità, la Serie A ricorre al Collegio di Garanzia (Di domenica 29 maggio 2022) Il ricorso della Lega di Serie A contro il manuale di licenze nazionali 2022/2023 approvato dalla FIGC, in cui è stato anche introdotto l'Indice di liquidità come requisito di ammissione al campionato, si discuterà presso il Collegio di Garanzia. «Ricevuta la comunicazione ufficiale della discussione a Sezioni Riunite – ha detto il presidente della Lega L'articolo

