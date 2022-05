Il metodo Carletto Vince il Real | Ancelotti alza la quarta Champions

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 29 maggio 2022) E alla fine è sempreMadrid. Anche senza magie o remuntade al cardiopalma. Bastano il gol di Vinicius – al posto giusto nel momento giusto, sul tiro-cross di Valverde – e un Courtois in versione saracinesca. Un 1-0 da grande squadra, questa volta contro un grande Liverpool, buono per festeggiare qua quattordicesimaLeague della storia. Su 17 finali. La prima e l’ultima dei tempi moderni, quel 2014 sembra ieri, nel segno di Carlo. Quattro, come nessun altro nella storia della competizione. Sotto gli occhi di Zinedine Zidane, sugli spalti dello Stade de France, e contro i Reds che furono del leggendario Bob Paisley, entrambi con un successo in meno. Non ha bisogno di tanti proclami, l’allenatore di Reggiolo. Né di gesti eclatanti al fischio finale: pugni al cielo e faccia di bronzo, due abbracci in primis. A ...