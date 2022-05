Guerra Russia-Ucraina, Macron-Scholz a Putin: “Cessate il fuoco e ritirate le truppe”. La Ue verso l’embargo del petrolio russo via mare (Di domenica 29 maggio 2022) Zelensky: sulle armi dagli alleati aspetto buone notizie nei prossimi giorni. Odessa: «Abbiamo missili per affondare la flotta russa nel Mar Nero». Mosca elimina i limiti di età reclutare soldati. Di Maio: «Salvini a Mosca? Con il Cremlino parla Draghi» Leggi su lastampa (Di domenica 29 maggio 2022) Zelensky: sulle armi dagli alleati aspetto buone notizie nei prossimi giorni. Odessa: «Abbiamo missili per affondare la flotta russa nel Mar Nero». Mosca elimina i limiti di età reclutare soldati. Di Maio: «Salvini a Mosca? Con il Cremlino parla Draghi»

Advertising

CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - SkyTG24 : Guerra in Ucraina, il paradosso italiano: export in Russia dimezzato, import raddoppiato - martaottaviani : Oggi, su @Avvenire_Nei , la #guerra più brutta di tutte. Quella della #Russia contro i bambini ucraini: uccisi, dep… - cesarinaalberi1 : RT @darkskywriter: Perché i pacifisti chiedono la pace a Zelensky, a Biden, alla Von der Leyen, a Draghi, alla NATO, all'ONU, a chiunque TR… - Darlekoghost : RT @CancAtomic: IO #NonSonoNatoIL24FEBBRAIO! Sono una persona da sempre conscia che non esiste solo l'#ucraina! CONDIVIDI #! FAI SAPERE ANC… -