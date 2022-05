Guerra Russia-Ucraina, a Mariupol cadaveri ammassati in un supermercato. Zelensky in visita alle truppe a Kharkiv. Escalation feroce e bombe a Luhansk (Di domenica 29 maggio 2022) Missili sulla regione di Sumy. Lo Zar premia i soldati che hanno conquistato Kransnyi Lyman. Il presidente turco Erdogan domani sente gli omologhi russo e ucraino Leggi su lastampa (Di domenica 29 maggio 2022) Missili sulla regione di Sumy. Lo Zar premia i soldati che hanno conquistato Kransnyi Lyman. Il presidente turco Erdogan domani sente gli omologhi russo e ucraino

Advertising

SkyTG24 : Guerra in Ucraina, il paradosso italiano: export in Russia dimezzato, import raddoppiato - elio_vito : Salvini, sei il capo della Lega, mentre Macron e Scholz sono Capi di Stato e di Governo, difficile capire la differ… - Corriere : Settecento milioni al giorno per la guerra dello zar. La Russia ha già esaurito il 70% della forza militare - Roky99760738 : RT @darkskywriter: Perché i pacifisti chiedono la pace a Zelensky, a Biden, alla Von der Leyen, a Draghi, alla NATO, all'ONU, a chiunque TR… - ButaEnrico : RT @buzzax66: La Russia ???? è così perché non ha avuto una de-stalinizzazione né una Norimberga. La II guerra mondiale l'ha vinta quindi pen… -