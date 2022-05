Guendalina Tavassi, il dietro le quinte post Isola dei famosi (Video) (Di domenica 29 maggio 2022) Guendalina Tavassi e il dietro le quinte post Isola: ecco cosa fa la ex naufraga dopo l’avventura in Honduras Guendalina Tavassi è tornata a casa, lasciandosi alla spalle l’Isola dei famosi e la sua avventura in Honduras. Partita in coppia con il fratello Edoardo, la Tavassi è stata tra i protagonisti di questa edizione 16 del reality di Canale 5 creando dinamiche all’interno del programma. “Io ho deciso che lascio, torno a casa dai miei figli. Mi viene da piangere veramente, vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Oggi per me era la finale, ho delle cose urgenti di forza maggiore, devo tornare e risolvere. Ho anche il compleanno di Gaia per i ... Leggi su 361magazine (Di domenica 29 maggio 2022)e ille: ecco cosa fa la ex naufraga dopo l’avventura in Hondurasè tornata a casa, lasciandosi alla spalle l’deie la sua avventura in Honduras. Partita in coppia con il fratello Edoardo, laè stata tra i protagonisti di questa edizione 16 del reality di Canale 5 creando dinamiche all’interno del programma. “Io ho deciso che lascio, torno a casa dai miei figli. Mi viene da piangere veramente, vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Oggi per me era la finale, ho delle cose urgenti di forza maggiore, devo tornare e risolvere. Ho anche il compleanno di Gaia per i ...

Advertising

MrGioGio77 : ESIGIAMO IL RITORNO IN STUDIO DI GUENDALINA TAVASSI E ALESSANDRO IANNONI. #isola - blogtivvu : Manila Nazzaro commenta l’Isola dei Famosi e parla di Guendalina e Edoardo Tavassi - IsaeChia : #Isola 16, Manila Nazzaro spiega perché Edoardo e Guendalina Tavassi hanno fatto la differenza in Honduras L’ex V… - infoitcultura : Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Blind e Licia Nunez non torneranno più in studio: il moti… - ParliamoDiNews : “Ora ho i capelli nuovi”: Guendalina Tavassi dopo l’Isola dei famosi - Notizie Dal Mondo #ESTERI #VIRAL #29maggio -