Gp Monaco gara: Perez incanta e vince di misura (Di domenica 29 maggio 2022) Oggi 29 Maggio è andato in scena la gara finale del Gp di Monaco di F1 dove il Messicano si piazza a 15 punti in Coppa del Mondo da Verstappen (terzo), grazie ai suoi giri magici con un gioco intermedio. Alonso finisce settimo e ne succedono di tutti i colori. Il Cavallino rampante combina un mezzo pasticcio ai pit stop e deve accontentarsi del secondo posto dello Spagnolo Carlos Sainz davanti a Verstappen, mentre Leclerc si piazza al quarto posto. La partenza è stata rinviata a causa della pioggia che si è abbattuta su Montecarlo con una prima fase su gomma da bagnato e una seconda fase tra intermedie e gomme slick. A Monaco Leclerc ha rischiato di perdere la pole Gp Monaco gara: un Sainz incredibile Checo Pérez ha ottenuto la vittoria al Gran Premio di Monaco, il primo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 29 maggio 2022) Oggi 29 Maggio è andato in scena lafinale del Gp didi F1 dove il Messicano si piazza a 15 punti in Coppa del Mondo da Verstappen (terzo), grazie ai suoi giri magici con un gioco intermedio. Alonso finisce settimo e ne succedono di tutti i colori. Il Cavallino rampante combina un mezzo pasticcio ai pit stop e deve accontentarsi del secondo posto dello Spagnolo Carlos Sainz davanti a Verstappen, mentre Leclerc si piazza al quarto posto. La partenza è stata rinviata a causa della pioggia che si è abbattuta su Montecarlo con una prima fase su gomma da bagnato e una seconda fase tra intermedie e gomme slick. ALeclerc ha rischiato di perdere la pole Gp: un Sainz incredibile Checo Pérez ha ottenuto la vittoria al Gran Premio di, il primo ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Gara incredibile a Monaco ?? Pioggia, errori, colpi di scena ??? Rivivi tutto con i nostri highlights #SkyMotori… - RaiNews : Piove troppo a Montecarlo: il Gran Premio di Monaco, almeno per il momento, non parte per le avverse condizioni met… - Adnkronos : #MonacoGP, diluvio a Montecarlo: gara sospesa, bandiera rossa e rientro nei box. - 174Nanni : @ScuderiaFerrari Tanto perché sappiate chi sono. Seguo la F1 dal 1965, e sono stato accreditato in diversi GP, tra… - anna_annie12 : Carlos Sainz analizza la gara di Montecarlo -