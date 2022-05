Folgorato da un cancello | ragazzino ricoverato - Cronaca - lanazione it

(Di domenica 29 maggio 2022) Il luogo dell'incidente La buona notizia è che il ricovero in rianimazione sarebbe precauzionale, ma non sarebbe in pericolo di vita. La paura però è stata davvero tanta per undi circa 16 ...

La paura però è stata davvero tanta per un ragazzino di circa 16 anni che oggi, alle 13, è stato colpito da una scarica elettrica da un cancello automatico. La folgorazione lo ha mandato in arresto cardiaco. Il ragazzino nel 2014 era morto nel giardino della propria abitazione. La tragedia si ... a causare la scossa letale fu un cavo elettrico scoperto, collegato al cancello automatico d'ingresso. LUCCA. Tragedia sfiorata intorno all'ora di pranzo in via della Santissima Annunziata, nella zona dell'Acquacalda. Per ragioni che ancora devono essere individuate, un ragazzo di 15 anni è rimasto folgorato.