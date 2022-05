Flavio Briatore con le sue storiche ex, Selvaggia Lucarelli fa un paragone con Johnny Depp (Di domenica 29 maggio 2022) E’ diventata virale la foto di Flavio Briatore abbracciato e contento alle sue ex, forse anche loro tutte contente. Selvaggia Lucarelli ha subito trovato il paragone con Johnny Depp e ognuno trova la giusta chiave di lettura. Di Johnny Depp e Amber Heard purtroppo tutti stiamo vedendo testimonianze e argomentazioni dei legali in uno dei finali più tristi di una storia d’amore che si è trasformata presto in ben altro. Di Flavio Briatore e Naomi Campbell, Heidi Klum ed Elisabetta Gregoraci sappiamo ben poco, ciò che ha mostrato il gossip più che altro. La forza di Briatore è tutta in quella foto che ha postato sui suo profilo social ma che non tutte le sue ex compagne hanno condiviso. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 29 maggio 2022) E’ diventata virale la foto diabbracciato e contento alle sue ex, forse anche loro tutte contente.ha subito trovato ilcone ognuno trova la giusta chiave di lettura. Die Amber Heard purtroppo tutti stiamo vedendo testimonianze e argomentazioni dei legali in uno dei finali più tristi di una storia d’amore che si è trasformata presto in ben altro. Die Naomi Campbell, Heidi Klum ed Elisabetta Gregoraci sappiamo ben poco, ciò che ha mostrato il gossip più che altro. La forza diè tutta in quella foto che ha postato sui suo profilo social ma che non tutte le sue ex compagne hanno condiviso. ...

Advertising

Novella_2000 : Reunion tra Flavio Briatore e le sue ex (e c’è anche la Gregoraci!) - FOTO - andreastoolbox : #Flavio Briatore, reunion con le sue ex (e c’è anche la Gregoraci!) - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Gran Premio di Monaco, Flavio Briatore riunisce tutte le sue ex: lo scatto con Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum e Naomi n… - Damianodanny1 : MITOLOGICO FLAVIO BRIATORE E' L'UNICO UOMO AL MONDO CHE RIESCE A RIUNIRE TRE SUE EX, SENZA FARLE ACCAPIGLIARE - ECC… - PitottiPitotti : @lapoelkann_ Caro sig Lapo. Con questo team il povero Leclerc non vincerà mai un mondiale…. Chiamate Flavio Briatore?? -