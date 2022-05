Ex concorrente del Grande Fratello attacca Tina Cipollari: “Senza rispetto” (Di domenica 29 maggio 2022) Tina Cipollari è una Grande protagonista di Uomini e Donne. Discussa, amata, odiata, è uno dei volti più longevi del dating show di Maria De Filippi. Rumorosa, spettacolare, spesso sceglie una persona che non le piace e l’attacca Senza mezzi termini per tutta la durata del programma, talvolta anche avendo torto marcio. Ed è proprio per queste sue caratteristiche che diventa l’oggetto degli attacchi di altre persone. In questo caso a intervenire contro di lei è stata un’ex protagonista del Grande Fratello. Leggi anche: Dove vedere la replica di Uomini e Donne Ex del GF contro Tina Cipollari: “Passano gli anni ma ti meriteresti sempre un sacco di calci in c*lo!!” Solo i veri amanti del programma di Maria De Filippi, che hanno una ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 29 maggio 2022)è unaprotagonista di Uomini e Donne. Discussa, amata, odiata, è uno dei volti più longevi del dating show di Maria De Filippi. Rumorosa, spettacolare, spesso sceglie una persona che non le piace e l’mezzi termini per tutta la durata del programma, talvolta anche avendo torto marcio. Ed è proprio per queste sue caratteristiche che diventa l’oggetto degli attacchi di altre persone. In questo caso a intervenire contro di lei è stata un’ex protagonista del. Leggi anche: Dove vedere la replica di Uomini e Donne Ex del GF contro: “Passano gli anni ma ti meriteresti sempre un sacco di calci in c*lo!!” Solo i veri amanti del programma di Maria De Filippi, che hanno una ...

Advertising

coccosa : @AXBproduction Caro Belli Nicholas non sta giudicando la persona ma la concorrente del reality quindi taci che ci f… - GianSan5 : @nonleggerlo E se non ricordo male, per un periodo ha fatto coppia anche con una ex concorrente del GF VIP ?? - AngeloCivico : #Elodie ospite di #CTCF ma non del Serale di #Amici21. Non è mai stata ospite del Serale, come mai ? Forse perchè c… - infoitcultura : Ida Platano chi è, tutto sulla concorrente di Uomini e Donne: il figlio Samuele e i segreti del salone di parrucchi… - Profumata17 : RT @tendenzetv: Barulino in tendenza perché oggi è il compleanno di Barù, concorrente del #gfvip6! Tanti auguri ???? #jeru #HBBARU https://t.… -