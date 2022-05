Bianca Guaccero confessa il suo grande dolore | le parole a Verissimo

(Di domenica 29 maggio 2022)il suo: ledella conduttrice nel salotto didavanti a Silvia Toffanin. Grandissimi ospiti per l’ultima puntata della stagione di, che ha chiuso in bellezza un anno a dir poco sorprendente; oltre a Ida Platano, Iva Zanicchi, Mariano Di Vaio e Claudio Santamaria, presente in studio anche L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Verissimo, Bianca Guaccero: “L’addio a Detto Fatto? Si è chiuso un ciclo. Troppe fake news acchiappa-click su di me, ho d… - FQMagazineit : Verissimo, Bianca Guaccero: “L’addio a Detto Fatto? Si è chiuso un ciclo. Troppe fake news acchiappa-click su di me… - fanpage : Bianca Guaccero ospite di #Verissimo, tra #DettoFatto e la lotta alle #fakenews - Luca_zone : RT @ItsByeBitch: Bianca Guaccero la vedrei bene alla mattina nel weekend di canale5 ?? #Verissimo - Luca_zone : RT @inthelastfewday: Date un programma a Bianca Guaccero subito! #Verissimo -

è una nota conduttrice televisiva, la quale da un po' di tempo a questa parte è al timone di una trasmissione intitolata Detto fatto, che va in onda su Rai 2. Ebbene, sembra poco che ...E' il motivo per il quale è stata fatta fuori, che ha appena detto addio alla sua posizione a Detto Fatto. Volti nuovi per Rai 2, ma vecchi per il piccolo schermo. Partiamo da Elisa ...Bianca Guaccero è una nota conduttrice televisiva, la quale da un po' di tempo a questa parte è al timone di una trasmissione intitolata Detto fatto, che va in onda su Rai 2. Ebbene, sembra poco che q ...La rivelazione dell'attrice e conduttrice Rai commuove tutti, perché svela un dialogo con la grandissima Raffaella Carrà ...