Scuola | la traccia per la prova d’esame al concorso per docenti | “Argomento da discutere | la razza europea”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 maggio 2022) “Testo dell’da: la”. Qualcuno ha pensato ad uno scherzo. Altri ad un errore ma non è così perché si tratta di uncapitato ad un candidato alperper la classe A022 italiano, storia, geografia primo grado. La fotografia della, sorteggiata con tanto di firma (oscurata da chi ha scattato l’immagine) del presidente della commissione è stata postata da Alessandro Vaccarelli, docente di pedagogia all’Università de L’Aquila, studioso di Intercultura e razzismo. Il docente sul suo profilo Facebook ha scritto: “Non è Lercio. Si tratta di una(orale) per ila cattedre per lasecondaria (Italiano, storia, geografia). E non ...