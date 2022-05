Ramsey Juve, il gallese pronto a tornare. Ma il futuro non sarà a Torino (Di sabato 28 maggio 2022) Ramsey Juve, deciso il futuro del gallese: il giocatore pronto a tornare dopo il prestito ai Rangers. Ma solo temporaneamente Ramsey tornerà alla Juve dopo i mesi di prestito vissuti in Scozia al Rangers tra gioie (vittoria della Coppa) e delusioni (sconfitta in finale di Europa League a causa del suo errore ai rigori). Il suo futuro, tuttavia, con ogni probabilità sarà lontano da Torino. Secondo quanto riferito da Goal, infatti, la Juve starebbe lavorando per la rescissione del contratto in scadenza nel 2023. Questa appare al momento l’unica pista percorribile per il suo addio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022), deciso ildel: il giocatoredopo il prestito ai Rangers. Ma solo temporaneamentetornerà alladopo i mesi di prestito vissuti in Scozia al Rangers tra gioie (vittoria della Coppa) e delusioni (sconfitta in finale di Europa League a causa del suo errore ai rigori). Il suo, tuttavia, con ogni probabilitàlontano da. Secondo quanto riferito da Goal, infatti, lastarebbe lavorando per la rescissione del contratto in scadenza nel 2023. Questa appare al momento l’unica pista percorribile per il suo addio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

