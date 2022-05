Osho: “Salvini a Mosca manna dal cielo per la satira” (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – ”Da Draghi al Papa, tutti quelli che avevano detto di voler andare a Mosca sono stati stoppati, dubito ci possa riuscire Salvini. Se ci riuscisse si potrebbe pensare che abbia ancora un rapporto molto particolare con Mosca. Non credo comunque che andrà, d’altronde anche lui stamattina ha detto che non è sicuro perché non è come andare a fare a un weekend a Forte dei Marmi. Meno male che l’ha detto perché forse qualcuno ci avrebbe potuto credere. Spero comunque che vada perché durante la guerra è difficile fare satira sui fatti bellici, ci si concentra su episodi collaterali. Un giro di Salvini a Mosca sarebbe manna dal cielo per chi fa satira, quando è andato in Polonia è stata l’apoteosi”. Lo dice all’Adnkronos ... Leggi su italiasera (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – ”Da Draghi al Papa, tutti quelli che avevano detto di voler andare asono stati stoppati, dubito ci possa riuscire. Se ci riuscisse si potrebbe pensare che abbia ancora un rapporto molto particolare con. Non credo comunque che andrà, d’altronde anche lui stamattina ha detto che non è sicuro perché non è come andare a fare a un weekend a Forte dei Marmi. Meno male che l’ha detto perché forse qualcuno ci avrebbe potuto credere. Spero comunque che vada perché durante la guerra è difficile faresui fatti bellici, ci si concentra su episodi collaterali. Un giro disarebbedalper chi fa, quando è andato in Polonia è stata l’apoteosi”. Lo dice all’Adnkronos ...

