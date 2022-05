Mercato Milan – Dalla Francia: avviati i contatti per Botman-Sanches (Di sabato 28 maggio 2022) I due nomi più caldi del Mercato del Milan sono certamente quelli di Botman e Sanches, in uscita dal Lille, pronto a cederli ai rossoneri. Leggi su pianetamilan (Di sabato 28 maggio 2022) I due nomi più caldi deldelsono certamente quelli di, in uscita dal Lille, pronto a cederli ai rossoneri.

