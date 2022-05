LIVE Moto3, GP Italia 2022 in DIRETTA: Foggia a caccia della pole, tra poco la Q1 (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 12.21 La classifica della FP3 di questa mattina: 1 7 Dennis Foggia ITA Leopard Racing HONDA 1’56.576 14 14 246.5 2 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’56.793 16 16 0.217 0.217 242.1 3 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’56.902 11 11 0.326 0.109 241.0 4 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 1’56.966 15 15 0.390 0.064 243.7 5 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 1’57.007 14 17 0.431 0.041 244.3 6 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 1’57.066 13 17 0.490 0.059 242.1 7 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’57.110 9 14 0.534 0.044 244.3 8 17 John MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 12.21 La classificaFP3 di questa mattina: 1 7 DennisITA Leopard Racing HONDA 1’56.576 14 14 246.5 2 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’56.793 16 16 0.217 0.217 242.1 3 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’56.902 11 11 0.326 0.109 241.0 4 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 1’56.966 15 15 0.390 0.064 243.7 5 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 1’57.007 14 17 0.431 0.041 244.3 6 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 1’57.066 13 17 0.490 0.059 242.1 7 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’57.110 9 14 0.534 0.044 244.3 8 17 John MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA ...

Advertising

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #ItalianGP #MugelloGP #Mugello Il pilota del Team #Leopard ha preceduto la #KTM di #DanielHolgado - https://t.… - motograndprixit : #Moto3 #ItalianGP #MugelloGP #Mugello Il pilota del Team #Leopard ha preceduto la #KTM di #DanielHolgado - - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Italia 2022 in DIRETTA: bandiera verde! Inizia la FP3 - #Moto3 #Italia #DIRETTA: #bandiera - infoitsport : LIVE Moto3, GP Italia 2022 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Italia 2022 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - #Moto3 #Italia #DIRETTA: #qualifiche -