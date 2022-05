In Ucraina arrivano missili anti - nave dalla Danimarca e obici semoventi dagli Usa (Di sabato 28 maggio 2022) La guerra non si ferma. L' Ucraina ha iniziato a ricevere dalla Danimarca i missili anti - nave Harpoon dalla Danimarca e dagli Stati Uniti gli obici semoventi: lo ha reso noto il ministro della ... Leggi su globalist (Di sabato 28 maggio 2022) La guerra non si ferma. L'ha iniziato a ricevereHarpoonStati Uniti gli: lo ha reso noto il ministro della ...

Advertising

zazoomblog : In Ucraina arrivano missili anti-nave dalla Danimarca e obici semoventi dagli Usa - #Ucraina #arrivano #missili… - CuStOdEdiAnImE2 : MUSK L ESPORTATORE DI DEMODITTATURA MILITARE AMERICANA NEL MONDO. _CancroDelPianetaEdoveTrovarlo_ Come ha fatto Mu… - formichenews : Arrivano i lanciamissili a #Kiev. Perché gli Usa alzano l’asticella degli aiuti militari. L'articolo di Emanuele… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Missili Harpoon e obici M109, le nuove armi arrivano in #ucraina. Kiev: «Equipaggiamento di qualità» - IrisBlue2021 : @MPoltero Forse non hai capito che se i Russi arrivano a Kiev Zelensky la nazione la perde del tutto. O tiri fuori… -