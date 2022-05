Il figlio di David Gilmour dei Pink Floyd e la memoria di prendersi cura

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 28 maggio 2022) Un pulcino di gazza, un piccolo fagotto morbido di piume, una pallotta di lana bianca e nera sbuca da una scatola di cartone. Tutto avviene come in una fiaba tra il silenzio a bocca aperta dello stupore e la meraviglia che scaturisce al primo contatto con il piccolo animale. Charlie subito pensa ad una filastrocca in cui si dice che le gazze portino sfortuna, Yana invece con la sua tuta blu da lavoro assume l’aria pragmatica e rassinte di chi sa cosa vuol diredi un essere vivente apparso al mondo da poche ore. Yana è un’artista, mentre Charlie è cresciuto in una fattoria eppure resta immobile, incantato, ma anche improvvisamente irrigidito da questa inedita responsabilità. Charlie pensa a tutti gli oggetti che decorano la loro casa e che Yana ha costruito e si accorge – forse per la prima volta – che molti di loro ...