Guerra in Ucraina, Salvini: “Viaggio in Russia? Vedremo, a Putin chiederei il cessate il fuoco. Andrei volentieri anche da Zelensky a Kiev” (Di sabato 28 maggio 2022) “Se dovessi riuscire a incontrare Putin gli chiederei, anzitutto, il cessate il fuoco. Incontrerei anche Zelensky. Ci Andrei volentieri a Kiev“. Così il leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Lodi è tornato sulla possibilità di un suo Viaggio in Russia o nella capitale del Paese invaso oltre tre mesi fa dall’esercito di Mosca. “Vedremo – ha aggiunto sull’ipotesi di andare in Russia -. Vedremo se sarà tecnicamente possibile adesso o più avanti. Chiunque possa portare un mattoncino che ricostruisca la casa della pace e del dialogo dovrebbe poterlo fare”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) “Se dovessi riuscire a incontraregli, anzitutto, ilil. Incontrerei. Ci“. Così il leader della Lega Matteo, oggi a Lodi è tornato sulla possibilità di un suoino nella capitale del Paese invaso oltre tre mesi fa dall’esercito di Mosca. “– ha aggiunto sull’ipotesi di andare in-.se sarà tecnicamente possibile adesso o più avanti. Chiunque possa portare un mattoncino che ricostruisca la casa della pace e del dialogo dovrebbe poterlo fare”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

