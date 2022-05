Giro d’Italia 2022 in tv oggi: orari di partenza e arrivo Belluno-Marmolada, programma, streaming RAI ed Eurosport (Di sabato 28 maggio 2022) Ormai ci siamo. La 105esima edizione del Giro d’Italia 2022 propone oggi l’ultima tappa in linea prima della cronometro finale di Verona: segmento tanto duro quanto fondamentale per le sorti della maglia rosa quello odierno: partenza da Belluno e arrivo in cima al Passo Fedaia dopo 168 chilometri e 4500 metri di dislivello. Tre Gran Premi della Montagna di prima categoria costituiscono le insidie altimetriche che incontrerà il plotone nella ventesima tappa. Si scaleranno nell’ordine il Passo San Pellegrino (18,5 km al 6,2%), seguito dalla Cima Coppi di questa edizione (il Passo Pordoi, 11,8 km al 6,8%) e il Passo Fedaia (14 km al 7,6% con punte massime del 18%). Chi tra Richard Carapaz, Jai Hindley e Mikel Landa saprà scombussolare gli equilibri della classifica? ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Ormai ci siamo. La 105esima edizione delproponel’ultima tappa in linea prima della cronometro finale di Verona: segmento tanto duro quanto fondamentale per le sorti della maglia rosa quello odierno:dain cima al Passo Fedaia dopo 168 chilometri e 4500 metri di dislivello. Tre Gran Premi della Montagna di prima categoria costituiscono le insidie altimetriche che incontrerà il plotone nella ventesima tappa. Si scaleranno nell’ordine il Passo San Pellegrino (18,5 km al 6,2%), seguito dalla Cima Coppi di questa edizione (il Passo Pordoi, 11,8 km al 6,8%) e il Passo Fedaia (14 km al 7,6% con punte massime del 18%). Chi tra Richard Carapaz, Jai Hindley e Mikel Landa saprà scombussolare gli equilibri della classifica? ...

