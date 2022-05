Giro d’Italia 2022, Domenico Pozzovivo 8° a quasi 40 anni. Il giusto premio per un professionista esemplare (Di sabato 28 maggio 2022) Chiedergli qualcosa in più, a quasi 40 anni, sarebbe davvero impossibile. Domenico Pozzovivo ha lottato come un guerriero per essere al via al top a questo Giro d’Italia 2022 e, nonostante la solita sfortuna che gli si è messa contro, è riuscito a completarlo (manca solamente la cronometro di domani a Verona), nel migliore dei modi. Il lucano in quest’ultima settimana non ha potuto battagliare alla pari con i big, a differenza di ciò che aveva fatto vedere nelle prime battute della Corsa Rosa. Purtroppo la sfortunata caduta in discesa dal Mortirolo lo ha privato di energie importanti, che lo hanno costretto a giocare sulla difensiva. L’obiettivo annunciato prima del via da Budapest era quello di agguantare una top-10 e, dunque, l’ottava piazza agguantata è un qualcosa ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Chiedergli qualcosa in più, a40, sarebbe davvero impossibile.ha lottato come un guerriero per essere al via al top a questoe, nonostante la solita sfortuna che gli si è messa contro, è riuscito a completarlo (manca solamente la cronometro di domani a Verona), nel migliore dei modi. Il lucano in quest’ultima settimana non ha potuto battagliare alla pari con i big, a differenza di ciò che aveva fatto vedere nelle prime battute della Corsa Rosa. Purtroppo la sfortunata caduta in discesa dal Mortirolo lo ha privato di energie importanti, che lo hanno costretto a giocare sulla difensiva. L’obiettivo annunciato prima del via da Budapest era quello di agguantare una top-10 e, dunque, l’ottava piazza agguantata è un qualcosa ...

