F1 TV8 | GP Monaco 2022 | programma e orario gara in chiaro

Il Mondiale F1 2022 vedrà terminare domani, domenica 29 maggio, il fine settimana del GP di Monaco, con la disputa della gara prevista a Montecarlo e valida come come settima del calendario della F1: la differita integrale della corsa sarà fruibile alle ore 17.55 in chiaro su TV8 ed in streaming gratuito su tv8.it. Questo, invece, il programma completo della domenica del GP di Monaco di F1: alle ore 15.00 la gara valida per il Mondiale 2022 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K e Sky Sport Uno, in diretta streaming su SkyGo, Now, ed in diretta live testuale su OA Sport. programma GP Monaco F1 2022 DOMENICA 29 MAGGIO 15.00-17.00 gara – Sky Sport F1, Sky Sport 4K e Sky Sport Uno

