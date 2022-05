Diretta Liverpool-Real Madrid 0-0 | ottima partenza per i Reds

Advertising

fanpage : File chilometriche all'esterno dello stadio. Scene surreali #LiverpoolVsRealMadrid #ChampionsLeagueFinal - fanpage : Donne e bambini colpiti dai lacrimogeni, alcuni si sono sentiti male. Il video di quanto accaduto… - LeottaVi : Iniziata con notevole ritardo a causa di gravi problemi organizzativi e di ordine pubblico. Una figuraccia internaz… - atuputamadree : RT @fanpage: #CamilaCabello fa ballare tutto lo stadio! #ChampionsLeagueFinal #LiverpoolVsRealMadrid - repubblica : Champions League, fischio di inizio: segui la diretta di Liverpool-Real Madrid -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASintesi...REAL MADRID (RISULTATO 0 - 0): SI INIZIA ALLE 21.36 Inizio posticipato per la finale di Champions League a Saint Denis trae Real Madrid: il nuovo orario d'inizio è stato ...alcuni fan del Liverpool che stavano tentando di entrare allo stadio sono rimasti fuori. Da lì il caos con la polizia francese che avrebbe lanciato lacrimogeni. Il presentatore di BT Sport Jake ...Caos totale fuori dallo Stade de France, che non sta permettendo l'inizio della finale di Champions tra il Liverpool e il Real Madrid. Ai microfoni di Sky De, il fratello di Joel Matip, Marvin, ha rac ...