DIRETTA Giro d’Italia 2022, Belluno-Marmolada LIVE: i battistrada hanno un vantaggio di 5’15” sul gruppo all’attacco del Pordoi (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 15.20 Si mette ancora davanti Davide Ballerini che vuole affrontare in testa le prime rampe del Pordoi. 15.18 Prosegue il grande disaccordo fra i fuggitivi: Ciccone si era sganciato insieme a Covi, Arensman e Pedrero. Immancabile Davide Ballerini a chiudere. 15.16 Vedremo se si inventerà qualcosa Mathieu Van der Poel: il fuoriclasse olandese ha onorato alla grande questo Giro d’Italia, rendendosi protagonista di diverse azioni anche in tappe di montagna. 15.14 60 chilometri all’arrivo: corridori ancora impegnati a risalire la Val di Fassa verso l’attacco del Pordoi. 15.12 Rimangono cinque minuti di vantaggio ai ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE DEL15.20 Si mette ancora davanti Davide Ballerini che vuole affrontare in testa le prime rampe del. 15.18 Prosegue il grande disaccordo fra i fuggitivi: Ciccone si era sganciato insieme a Covi, Arensman e Pedrero. Immancabile Davide Ballerini a chiudere. 15.16 Vedremo se si inventerà qualcosa Mathieu Van der Poel: il fuoriclasse olandese ha onorato alla grande questo, rendendosi protagonista di diverse azioni anche in tappe di montagna. 15.14 60 chilometri all’arrivo: corridori ancora impegnati a risalire la Val di Fassa verso l’attacco del. 15.12 Rimangono cinque minuti diai ...

SkySportF1 : ? 1:18:750: LAMPO LECLERC ?? On board con lui per il giro della pole position I risultati ? - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: i battistrada hanno 5’45” di vantaggio in cima al San Pellegrino - #d’Italia… - ESLItaly : Il giro di prova è andato, adesso si fa sul serio: niente safety car, niente rallentamenti, vince il più veloce! Se… - PabloAl13969317 : RT @RaiSport: #Giro ?? 20a tappa Belluno - Marmolada/Passo Fedaia Guarda la diretta su @RaiDue e @RaiPlay ?? - Tiziana24054247 : @bellino_simona @IsolaDeiFamosi .Che entaglia Dio -