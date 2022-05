Canoa slalom, Stefanie Horn PRINCIPESSA D’EUROPA! Apoteosi di gloria in Slovacchia (Di sabato 28 maggio 2022) La stagione internazionale della Canoa slalom si apre col botto per l’Italia: il primo titolo assegnato agli Europei senior, in programma a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, ovvero quello del kayak femminile vede Stefanie Horn conquistare l’oro continentale ex aequo con Eliska Mintalova (Slovacchia). Bronzo per Mallory Franklin (Gran Bretagna). Stefanie Horn e la slovacca Eliska Mintalova chiudono entrambe con un percorso netto in 107.24: l’azzurra, in ritardo di 0.75 al primo intermedio, e di 1.47 al secondo, recupera tutto il gap nella parte conclusiva e condivide l’oro con l’avversaria. Il bronzo va alla britannica Mallory Franklin, terza in 110.29, a 3.05 dal titolo (2 penalità). Beffata Martina Wegman (Paesi Bassi), quarta nonostante il percorso ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) La stagione internazionale dellasi apre col botto per l’Italia: il primo titolo assegnato agli Europei senior, in programma a Liptovsky Mikulas, in, ovvero quello del kayak femminile vedeconquistare l’oro continentale ex aequo con Eliska Mintalova (). Bronzo per Mallory Franklin (Gran Bretagna).e la slovacca Eliska Mintalova chiudono entrambe con un percorso netto in 107.24: l’azzurra, in ritardo di 0.75 al primo intermedio, e di 1.47 al secondo, recupera tutto il gap nella parte conclusiva e condivide l’oro con l’avversaria. Il bronzo va alla britannica Mallory Franklin, terza in 110.29, a 3.05 dal titolo (2 penalità). Beffata Martina Wegman (Paesi Bassi), quarta nonostante il percorso ...

