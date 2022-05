Ambra Angiolini | un incendio a Stromboli sul set della fiction che l' attrice sta girando ha rischiato di finire in tragedia

Advertising

trash_italiano : ?? Ufficiale: la giuria di #XF2022 sarà composta da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi - IlContiAndrea : La giuria di #XF2022 sarà composta da: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi (da Davide Maggio) - LaStampa : Stromboli, la procura apre un’inchiesta per l’incendio divampato sul set della fiction sulla Protezione Civile con… - saponetta15 : gli artisti. forse distruggono (danni 50 mln) un'isola e se ne vanno con baci e abbracci. 'Il regista Marco Ponte… - siriomerenda : RT @siriomerenda: Ambra Angiolini con la troupe della RAI che ha appiccato l'incendio a Stromboli... #AmbraAngiolini #Stromboli #Rai #PROTE… -

Nel momento del rogo tutti hanno cercato di aiutare, compresi gli attori che non erano sul set comeche ha detto a Quotidiano Nazionale: "Sono qui con la gente dell'isola a dare una ...A pochi giorni dal violento incendio avvenuto a Stromboli sono arrivate le prime parole di. L'attrice è apparsa in lacrime. A pochi giorni dall'incendio che ha devastato l' isola di Stromboli è arrivato il momento di fare la conta dei danni. Mentre proseguono le indagini ...Mentre Ambra Angiolini si trovava a Stromboli per una fiction sulla Protezione Civile, la troupe ha scatenato involontariamente un incendio. La gente del posto è furiosa."Sono qui con la gente con l'isola", così Ambra Angiolini che ha parlato dell'angoscia vissuta a seguito dell'incendio avvenuto a Stromboli.