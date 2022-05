Ucraina e Finlandia, destini liberi. Parla Hickey, amb. Usa ad Helsinki (Di venerdì 27 maggio 2022) “Se Putin cerca un colpevole, non deve far altro che guardarsi allo specchio”. Douglas Hickey è il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Finlandia e sulla guerra russa in Ucraina ha le idee chiare. Ha presentato le sue credenziali lo scorso 11 maggio ad Helsinki. Una capitale che, in tempi di pace, potrebbe sembrare lontana dall’epicentro della politica euroatlantica. E invece il presidente americano Joe Biden lo ha scelto per una delle missioni più delicate. Insieme alla Svezia, la Finlandia ha scelto di entrare nella Nato davanti all’aggressione di Mosca contro un Paese libero e sovrano, lo scorso 24 febbraio. Intervistato da Formiche.net Hickey, già inviato di Barack Obama per l’Expo 2015 a Milano, spiega perché siamo di fronte a “un momento storico”. È arrivato ad ... Leggi su formiche (Di venerdì 27 maggio 2022) “Se Putin cerca un colpevole, non deve far altro che guardarsi allo specchio”. Douglasè il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti ine sulla guerra russa inha le idee chiare. Ha presentato le sue credenziali lo scorso 11 maggio ad. Una capitale che, in tempi di pace, potrebbe sembrare lontana dall’epicentro della politica euroatlantica. E invece il presidente americano Joe Biden lo ha scelto per una delle missioni più delicate. Insieme alla Svezia, laha scelto di entrare nella Nato davanti all’aggressione di Mosca contro un Paese libero e sovrano, lo scorso 24 febbraio. Intervistato da Formiche.net, già inviato di Barack Obama per l’Expo 2015 a Milano, spiega perché siamo di fronte a “un momento storico”. È arrivato ad ...

Advertising

Adnkronos : #Ucraina, Finlandia: 'Quello che ha fatto la Russia è un punto di svolta per la famiglia europea e il mondo intero'… - GiovaQuez : Applebaum: 'Svezia e Finlandia credo entreranno nella Nato, collaborano insieme da anni, hanno eserciti compatibili… - MinnilluGRATIS : RT @Adnkronos: #Ucraina, Finlandia: 'Quello che ha fatto la Russia è un punto di svolta per la famiglia europea e il mondo intero'. #ultimo… - MozzorecchiaM : @Adnkronos Sanna torni in Finlandia che è meglio non immischiarsi troppo con l'Ucraina che è vero che è stata invas… - trepolli : @elevisconti Il problema si potrà di fronte a Finlandia e Svezia nella Nato. Soprattutto la resa dei conti sarà tr… -