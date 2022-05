Strage Texas, uomo armato di fucile ucciso dalla polizia vicino a una scuola in Canada (Di venerdì 27 maggio 2022) Massima attenzione negli Usa, dopo la Strage di bambini nella scuola del Texas. Un uomo armato di fucile vicino a un altro istituto, a Toronto, è stato ucciso dalla polizia. Secondo l'account ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 maggio 2022) Massima attenzione negli Usa, dopo ladi bambini nelladel. Undia un altro istituto, a Toronto, è stato. Secondo l'account ...

Advertising

Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - MediasetTgcom24 : Strage Texas, procuratore di Stato: dobbiamo armare gli insegnanti #strageUvalde #joebiden #kenpaxton #stragetexas… - rtl1025 : ?? #Texas: il marito di #Irma Garcia, la maestra della scuola elementare, uccisa mentre faceva scudo col suo corpo a… - add966 : RT @Cialtronopoly9: La #strage del 28enne in #Texas ha avuto ribalta di cronaca l'espace du matin. Il tempo che il mainstream scoprisse che… - Luxgraph : Strage in Texas, morto d'infarto il marito della maestra -