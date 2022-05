Presunte lesioni provocate da due chirurghi | appuntamento ad ottobre per la discussione

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto innanzi al G.M. del Tribunale di Benevento, Dott. Perrotta, il processo a carico di due sanitari, V.A. e P.M.A.,operatori presso la Clinica San Francesco di Telese, imputati diprocurate ad una donna nel corso di un intervento di isterectomia, nonché di presunti falsi in relazione alla redazione di atti sanitari, difesi dagli Avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio. In particolare, secondo la Pubblica Accusa, i due sanitari, nel corso di un intervento chirurgico di isterectomia, per presunta negligenza ed imperizia, avrebbero provocato alla paziente dellepermanenti, commettendo, poi, la presunta falsificazione di alcuni atti clinici. La paziente, costituitasi parte civile, è assistita dall’Avvocato Antonio Barbiere, mentre la clinica, quale ...