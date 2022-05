Nostalgia, Mario Martone e le memorie dal sottosuolo napoletano (Di venerdì 27 maggio 2022) Era inevitabile prima o poi l’incontro tra Mario Martone ed Ermanno Rea, accomunati dalla figura eterodossa del matematico Renato Caccioppoli, protagonista del primo film del regista partenopeo, Morte di un Matematico napoletano, e figura centrale di Mistero napoletano, il romanzo a partire dal quale Rea, negli anni Novanta, cominciò un’inesausta interrogazione sulla storia e i fallimenti della città. Coincidenti con una riflessione sul passato collettivo e personale, segnato, appunto, da un ritorno sui luoghi in cui si è diventati, nel bene e nel male, uomini. È un ritorno quello al centro di Nostalgia, romanzo postumo di Rea che Martone ha scelto per il suo film presentato con ottimi riscontri in concorso al Festival di Cannes. Poco oltre la soglia dei cinquant’anni, Felice Lasco ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Era inevitabile prima o poi l’incontro traed Ermanno Rea, accomunati dalla figura eterodossa del matematico Renato Caccioppoli, protagonista del primo film del regista partenopeo, Morte di un Matematico, e figura centrale di Mistero, il romanzo a partire dal quale Rea, negli anni Novanta, cominciò un’inesausta interrogazione sulla storia e i fallimenti della città. Coincidenti con una riflessione sul passato collettivo e personale, segnato, appunto, da un ritorno sui luoghi in cui si è diventati, nel bene e nel male, uomini. È un ritorno quello al centro di, romanzo postumo di Rea cheha scelto per il suo film presentato con ottimi riscontri in concorso al Festival di Cannes. Poco oltre la soglia dei cinquant’anni, Felice Lasco ...

