Non appaiono i like su Facebook oggi: problemi per alcuni utenti (Di venerdì 27 maggio 2022) Vengono segnalati alcuni problemi oggi 27 maggio dagli utenti, in riferimento alla mancata apparizione dei like su Facebook. Una questione che non dovrebbe essere legata in alcun modo ad alcune novità che abbiamo trattato di recente sul nostro magazine, sempre a proposito del noto social network. Meglio specificarlo, considerando il fatto che spesso e volentieri gli utenti cercano correlazioni tra eventi che in realtà non hanno ragione di esistere. Proviamo a fare il punto della situazione, raccogliendo le informazioni al momento disponibili per il pubblico. Indicazioni venute a galla finora sulla mancata apparizione dei like su Facebook questo venerdì A cosa è dovuta la mancata apparizione dei like su ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Vengono segnalati27 maggio dagli, in riferimento alla mancata apparizione deisu. Una questione che non dovrebbe essere legata in alcun modo ad alcune novità che abbiamo trattato di recente sul nostro magazine, sempre a proposito del noto social network. Meglio specificarlo, considerando il fatto che spesso e volentieri glicercano correlazioni tra eventi che in realtà non hanno ragione di esistere. Proviamo a fare il punto della situazione, raccogliendo le informazioni al momento disponibili per il pubblico. Indicazioni venute a galla finora sulla mancata apparizione deisuquesto venerdì A cosa è dovuta la mancata apparizione deisu ...

